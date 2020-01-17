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Доставка алкоголя в Москве – работаем 24 часа в сутки
Как не нарушить закон, запрещающий покупать спиртные напитки в ночное время? Обращаться в магазины не имеет смысла – вам откажут, попросят удалиться или вызовут полицию. Можно пойти в бар около дома, закупить выпивку заранее и надеяться, что ее хватит на весь праздник. А можно обратиться в специальные интернет-сервис, которые продумали запасной план действий. Вам предложат круглосутоная доставка алкоголя в Москве 24 часа в сутки и привезут заказ в любой район города. Покупка в онлайн-супермаркете абсолютно легальна.
И вот почему: закон запрещает продажу спиртного, а не дарение. Магазин «АлкоСкороход» продает сувенирную продукцию, а доставка алкоголя ночью осуществляется в качестве подарка к купленным магнитам. Мы не продаем спиртные напитки, а дарим их клиентам.
Не выходя из дома, можно получить качественный алкоголь круглосуточно. Курьер привезет заказ спустя 30 минут после обработки заявки. Быстро, легально, безопасно – сервис магазина заботится о клиентах.
В каких ситуациях нужна доставка алкоголя:
- Магазины закрыты. Ближайшие супермаркеты закончили работать. Даже если время на часах 22.00 и алкоголь теоретически можно купить, в вашем районе это сделать невозможно.
- Заняты, не хотите выходить из дома. Компания активно празднует важное событие, а на столе закончилась выпивка. Покидать вечеринку не хочется, особенно, когда за окном непогода. Можно не решать, кто «бежит за Клинским», а оставить заявку на доставку алкоголя на дом.
- Опоздали до 23.00. Причин для этого много – задержали домашние дела или работа, отвлек телефонный разговор или футбольный матч. По закону купить алкоголь ночью в Москве невозможно, потому магазин его дарит! Приобретайте фирменные магниты и получайте презент в виде одной или пары бутылок.
Магазин оказывает услуги лицам, достигшим 21 года.
Какой алкоголь можно заказать домой?
Если вы предпочитаете определенные напитки, загляните в каталог «АлкоСкороход» – здесь ждут сотни товаров. Для удобства выбора мы разделили их на группы: вина, шампанское, водка, коньяк, пиво, виски. Можно получить в подарок ром, текилу и абсент! Уверены, что даже требовательные клиенты найдут подходящий алкоголь.
Все спиртные напитки являются качественными и безопасными для употребления – это подтверждают специальные сертификаты соответствия. Бутылка доставляется покупателю в закрытом виде, целая и невредимая. Некоторым заказчикам важно знать происхождение спиртных напитков. Алкогольные подарки приобретаются в известной сети гипермаркетов Metro Cash&Carry – не сомневайтесь в оригинальности продукции и ее качестве.
Чтобы вы были довольны обслуживанием на 100%, нанимаем опытных специалистов. При необходимости консультируем по особенностям продукции, правилам приобретения. Живете за МКАД? Нашим скороходам расстояние – не помеха. Привезут сувениры и спиртные напитки в любой район города.
«АлкоСкороход» работает круглосуточно – заказать алкоголь на дом проще простого! Оплачивайте товар наличными/по карте.
В нашем деле важна скорость. Потому работаем оперативно и не задерживаемся в пути. Даем себе 5 минут на принятие заявки и 30 минут на дорогу.
Это безопасно?
- Легальность. Законом не запрещено получать алкоголь в дар – регулируется лишь продажа крепких напитков. Вы приобретаете сувениры, а спиртное получаете в виде бонуса от компании.
- Качество продукции. Все бутылки приобретаются в официальном мелкооптовом магазине Metro Cash&Carry. Продукция прошла тесты соответствия санитарным нормам, имеет подтверждающие сертификаты и качественный состав.
- Сделка. Рассчитаться за заказ можно картой на сайте или наличными при вручении – вы сможете осмотреть целостность товара перед оплатой. Также клиенты решают, где они хотят получить заказ. В зависимости от этого привозим товары на дом, к подъезду, в общественные места.
3 шага, чтобы сделать заказ:
- Оставьте заявку. Чтобы получить товары, необходимо оформить заявку на покупку магнитов и получение бонусных спиртных напитков к ним. Это можно сделать двумя способами: через сайт или по телефону. Чтобы оформить заявку онлайн, перейдите в каталог, выберите продукцию и ее количество, отправьте товары в корзину. Можно обойтись без ввода информации и просто позвонить в магазин по одному из номеров, указанных на сайте. Менеджер проконсультирует вас, создаст заказ и оформит круглосуточную доставку алкоголя и сувениров.
Покупатели могут выбрать подарки и заранее озвучить пожелания, выбрать наименования и количество продукции.
- Оставьте личные данные для обратной связи. Завершите оформление, предоставив контактную информацию. Если совершали заказ через сайт, ответьте на звонок сотрудника, чтобы подтвердить заявку.
- Засекайте полчаса. Именно столько времени (иногда и меньше) нужно скороходу, чтобы привезти покупки по указанному адресу. На сроки доставки не влияет район проживания заказчика и время поступления заявки.
«АлкоСкороход» – это легальный способ получить алкоголь на дом круглосуточно. Мы работаем с любыми районами, выезжаем за МКАД и прибываем на место спустя 30 минут после подтверждения заявки.
Популярная услуга – доставка алкоголя по Москве
Представьте ситуацию: остался час, чтобы купить выпивку. В ближайших магазинах нет подходящего вина и коньяка. Где взять качественные спиртные напитки? Заказать доставку алкоголя в Москве – работаем 24 часа в сутки, чтобы вы отдыхали.
Наши клиенты не бегут в ближайший магазин, не стоят в пробках, не ждут такси, в надежде успеть закупиться. Они получают все адресно, в любое время дня и ночи. Хотите воспользоваться таким сервисом? Делайте первый заказ!