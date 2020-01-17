Доставка алкоголя в Москве – работаем 24 часа в сутки

Как не нарушить закон, запрещающий покупать спиртные напитки в ночное время? Обращаться в магазины не имеет смысла – вам откажут, попросят удалиться или вызовут полицию. Можно пойти в бар около дома, закупить выпивку заранее и надеяться, что ее хватит на весь праздник. А можно обратиться в специальные интернет-сервис, которые продумали запасной план действий. Вам предложат круглосутоная доставка алкоголя в Москве 24 часа в сутки и привезут заказ в любой район города. Покупка в онлайн-супермаркете абсолютно легальна.

И вот почему: закон запрещает продажу спиртного, а не дарение. Магазин «АлкоСкороход» продает сувенирную продукцию, а доставка алкоголя ночью осуществляется в качестве подарка к купленным магнитам. Мы не продаем спиртные напитки, а дарим их клиентам.

Не выходя из дома, можно получить качественный алкоголь круглосуточно. Курьер привезет заказ спустя 30 минут после обработки заявки. Быстро, легально, безопасно – сервис магазина заботится о клиентах.

В каких ситуациях нужна доставка алкоголя:

Магазины закрыты. Ближайшие супермаркеты закончили работать. Даже если время на часах 22.00 и алкоголь теоретически можно купить, в вашем районе это сделать невозможно.

Заняты, не хотите выходить из дома. Компания активно празднует важное событие, а на столе закончилась выпивка. Покидать вечеринку не хочется, особенно, когда за окном непогода. Можно не решать, кто «бежит за Клинским», а оставить заявку на доставку алкоголя на дом.

Опоздали до 23.00. Причин для этого много – задержали домашние дела или работа, отвлек телефонный разговор или футбольный матч. По закону купить алкоголь ночью в Москве невозможно, потому магазин его дарит! Приобретайте фирменные магниты и получайте презент в виде одной или пары бутылок.

Магазин оказывает услуги лицам, достигшим 21 года.

Какой алкоголь можно заказать домой?

Если вы предпочитаете определенные напитки, загляните в каталог «АлкоСкороход» – здесь ждут сотни товаров. Для удобства выбора мы разделили их на группы: вина, шампанское, водка, коньяк, пиво, виски. Можно получить в подарок ром, текилу и абсент! Уверены, что даже требовательные клиенты найдут подходящий алкоголь.

Все спиртные напитки являются качественными и безопасными для употребления – это подтверждают специальные сертификаты соответствия. Бутылка доставляется покупателю в закрытом виде, целая и невредимая. Некоторым заказчикам важно знать происхождение спиртных напитков. Алкогольные подарки приобретаются в известной сети гипермаркетов Metro Cash&Carry – не сомневайтесь в оригинальности продукции и ее качестве.

Чтобы вы были довольны обслуживанием на 100%, нанимаем опытных специалистов. При необходимости консультируем по особенностям продукции, правилам приобретения. Живете за МКАД? Нашим скороходам расстояние – не помеха. Привезут сувениры и спиртные напитки в любой район города.

«АлкоСкороход» работает круглосуточно – заказать алкоголь на дом проще простого! Оплачивайте товар наличными/по карте.

В нашем деле важна скорость. Потому работаем оперативно и не задерживаемся в пути. Даем себе 5 минут на принятие заявки и 30 минут на дорогу.

Это безопасно?

Легальность. Законом не запрещено получать алкоголь в дар – регулируется лишь продажа крепких напитков. Вы приобретаете сувениры, а спиртное получаете в виде бонуса от компании.

Качество продукции. Все бутылки приобретаются в официальном мелкооптовом магазине Metro Cash&Carry. Продукция прошла тесты соответствия санитарным нормам, имеет подтверждающие сертификаты и качественный состав.

Сделка. Рассчитаться за заказ можно картой на сайте или наличными при вручении – вы сможете осмотреть целостность товара перед оплатой. Также клиенты решают, где они хотят получить заказ. В зависимости от этого привозим товары на дом, к подъезду, в общественные места.

3 шага, чтобы сделать заказ:

Оставьте заявку. Чтобы получить товары, необходимо оформить заявку на покупку магнитов и получение бонусных спиртных напитков к ним. Это можно сделать двумя способами: через сайт или по телефону. Чтобы оформить заявку онлайн, перейдите в каталог, выберите продукцию и ее количество, отправьте товары в корзину. Можно обойтись без ввода информации и просто позвонить в магазин по одному из номеров, указанных на сайте. Менеджер проконсультирует вас, создаст заказ и оформит круглосуточную доставку алкоголя и сувениров.

Покупатели могут выбрать подарки и заранее озвучить пожелания, выбрать наименования и количество продукции.

Оставьте личные данные для обратной связи. Завершите оформление, предоставив контактную информацию. Если совершали заказ через сайт, ответьте на звонок сотрудника, чтобы подтвердить заявку.

Засекайте полчаса. Именно столько времени (иногда и меньше) нужно скороходу, чтобы привезти покупки по указанному адресу. На сроки доставки не влияет район проживания заказчика и время поступления заявки.

«АлкоСкороход» – это легальный способ получить алкоголь на дом круглосуточно. Мы работаем с любыми районами, выезжаем за МКАД и прибываем на место спустя 30 минут после подтверждения заявки.

Популярная услуга – доставка алкоголя по Москве

Представьте ситуацию: остался час, чтобы купить выпивку. В ближайших магазинах нет подходящего вина и коньяка. Где взять качественные спиртные напитки? Заказать доставку алкоголя в Москве – работаем 24 часа в сутки, чтобы вы отдыхали.

Наши клиенты не бегут в ближайший магазин, не стоят в пробках, не ждут такси, в надежде успеть закупиться. Они получают все адресно, в любое время дня и ночи. Хотите воспользоваться таким сервисом? Делайте первый заказ!